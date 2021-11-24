Накануне праздников необходимо соблюдать основные меры профилактики COVID-19, чтобы не допустить нового витка распространения болезни.

Как передает РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса – это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание. И я думаю, во время этого периода праздника, до конца года, важно, чтобы каждый из нас соблюдал эти меры, чтобы мы все были в безопасности», — сказала Ван Керкхове на брифинге.

По ее словам, важно, чтобы во всех странах доступ к вакцинам был предоставлен, в первую очередь, уязвимым слоям населения, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни.

Эксперт подчеркнула, что люди также должны проявлять ответственность и стараться соблюдать меры профилактики COVID-19, такие как ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук, если эпидемиологическая ситуация в их регионе не слишком хорошая.