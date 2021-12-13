Первые два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Венгрии, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на заявление главного санитарного врача страны Сесилии Мюллер.

Согласно изданию, Мюллер заявила в эфире местного телеканала M1, что «штамм «омикрон» был выявлен в двух полученных образцах». Отмечается, что других случаев заражения «омикроном» выявлено не было.

Мюллер добавила, что штамм «дельта» все еще доминирует в стране, и обратила внимание на то, что теперь необходимость получения третьей дозы вакцины стала еще выше.

Издание Hungary Today со ссылкой на местный портал Telex сообщает, что инфицированная штаммом «омикрон» пара не покидала Венгрию и заразилась внутри страны.