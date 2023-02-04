Призыв Европарламента к увеличению поставок оружия Украине представляет собой шаг к эскалации конфликта в этой стране, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер, передает портал Világgazdaság.

«Это что угодно, только не призыв к миру. Скорее это большой шаг к эскалации военных действий», — сказал он.

Деметер указал, что в резолюции был конкретный список вооружений, которые Европе стоит поставить Украине. По его словам, депутаты потребовали отправить Киеву больше танков, бронетехники и боеприпасов, а также в дальнейшем обеспечить его истребителями и дальнобойными ракетами.

Речь идет о резолюции, принятой Европарламентом 2 февраля. В ней евродепутаты призвали ускорить поставки оружия Киеву и ужесточить санкции против России. В частности, они предложили ввести ограничения против ЛУКОЙЛа и «Росатома», запретить импорт ископаемого топлива и урана из России и отказаться от приема газа по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2».

Деметер предупредил, что такие новые санкции приведут к дальнейшему росту инфляции в Европе.