В Венеции превышен критический уровень «высокой воды»

Центр мониторинга приливов сообщил о достижении опасного уровня воды в Венеции, утром он достигал 143 сантиметра, передает РИА Новости.

Прилив в Венеции, который превышает установленный тревожный порог в 80 сантиметров, называют «высокой водой». Местные власти сообщали о возможном подъеме воды в понедельник до отметки до 150 сантиметров, при которой затоплению могут подвернуться до 70% территории города. Однако опасения оказались напрасными.

Тем не менее, показатели 23 декабря превысили критический уровень, который начинается с показателя в 140 сантиметров. Так, вода способна затопить около 60% поверхности города.

Однако самое серьезное наводнение Венеция пережила в середине ноября, когда максимальный уровень воды поднимался до 187 сантиметров, затопив 80% территории.