Подведены итоги голосования жюри 82-го Венецианского кинофестиваля. Главную награду, «Золотого льва», получил фильм «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша.

Лучший фильм фестиваля рассказывает об отношениях между взрослыми детьми и их родителями. Картина состоит из трех новелл, разворачивающихся в США, Ирландии и Франции. Для Джима Джармуша «Золотой лев» стал первым в карьере. В 1990-е он удостаивался на Каннском кинофестивале «Золотой камеры» за лучший дебют и «Золотой пальмовой ветви за лучший короткометражный фильм».

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил американец Бенни Сафди, представивший в Венеции спортивную драму «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Приз большого жюри, третья по значимости награда, отошел фильму «Голос Хинд Раджаб» тунисской режиссерки Каутер Бен Ханьи. Картина рассказывает о попытке спасения 6-летней девочки в Газе.

Лучшим актером фестиваля признали итальянца Тони Сервилло за роль в картине «Благодать» Паоло Соррентино. Лучшей актрисой — Синь Чжилэй, сыгравшую в фильме «Солнце встает над всеми нами» Цай Шанцзюня.