Власти Венеции приняли решение с весны 2024 года ввести плату с туристов в размере €5 с человека за однодневное посещение города, передает РИА Новости.

В сообщении мэрии Венеции говорится, что 5 сентября городской совет дал зеленый свет поправке с окончательным текстом резолюции, которая устанавливает «Правила установления и регулирования платы за доступ». Документ будет разослан компетентным комиссиям и 12 сентября вернется на утверждение в городской совет.

«Экспериментальный период в 2024 году продлится около 30 дней, которые будут определены советом с помощью специального календаря в ближайшие недели. В общих чертах речь пойдет о «длинных» весенних праздниках и ​​летних выходных», — сообщили в мэрии.

Асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини отметил, что введение налога будет идти параллельно с информационной кампанией, которая «позволит рассказать миру о том, что в некоторые особенно загруженные дни посещение Венеции за один день не рекомендуется» и «им лучше забронировать заранее другой день».

Предполагалось, что взнос будет зависеть от загруженности города туристами. Данной мерой власти города хотят ограничить поток туристов, которые не останутся ночевать в городе и тем поэтому не заплатят туристический налог в отелях.