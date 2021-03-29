В Венесуэле отреагировали на решение Facebook заблокировать аккаунт Мадуро

Министерство коммуникаций Венесуэлы отреагировало на решение американской компании Facebook заблокировать официальный аккаунт президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

В министерстве выразили решительное осуждение таким действиям, а также обвинили Facebook в нарушении конституции Венесуэлы и прав 1,2 млн пользователей соцсети.

Там также отметили, что действия американской компании являются примером «цифрового тоталитаризма со стороны наднациональных компаний». В заявлении также говорится, что Facebook своим решением «пытается навязать свой закон различным странам».

В Twitter ситуацию также прокомментировал глава министерства коммуникаций Фредди Ньяньеса.

«Это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота, которые североамериканская империя незаконно применяет против нашего народа», — написал Ньяньеса.