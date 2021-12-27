Сегодня в венском отеле Coburg начинается восьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе.

Ожидается, что очередной раунд переговоров между Ираном, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией продлится 10 дней.

Несмотря на то, что США вышли из «ядерной сделки» 2015 года во время президентства Дональда Трампа, нынешняя администрация ведет неофициальный диалог с делегацией Ирана. Тегеран ранее сообщил, что Вашингтон сможет вернуться за стол переговоров только после отмены санкций в отношении Ирана. (ТАСС)