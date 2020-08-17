В Вене начался новый раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности

Новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями начался в понедельник в Вене. Делегацию России возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США — спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Очередная встреча межведомственных делегаций двух стран под руководством Рябкова и Биллинсгли проходит во дворце Нидерэстеррайх в центре столицы Австрии. Стороны продолжат обсуждение в закрытом для прессы режиме 17-18 августа. «Открытый профессиональный диалог лучше пропагандистской риторики, которая царила в этой сфере долгое время», — прокомментировал начало переговоров постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

Первый раунд межведомственных консультаций в 2020 году между РФ и США во главе с Рябковым и Биллингсли прошел 22 июня в Вене. Стороны также обсуждали вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По итогам июньских консультаций была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.(ТАСС)