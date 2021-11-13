Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Это может привести к войне из-за «случайности», передает Daily Express.

По словам Картера, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности. «Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — подчеркнул он.

Как отметили журналисты издания, причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

В ноябре президент России Влдимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.

В 2021 году на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. 8 ноября кризис обострился после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши. На данный момент они не покидают приграничную зону. Вместе с тем часть попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

13 ноября порядка 100 человек прорвались на территорию Польши. Они оказались около колючего ограждения, установленного польской стороной (lenta. ru)