В Великобритании заявили, что Китай практикует широкомасштабную кражу интеллектуальной собственности

Россия и Китай не должны участвовать в цепочках поставок для британской оборонной сферы или инвестировать в нее. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании.

«Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китай, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено», — заявил председатель комитета Ричард Дракс.

Отмечается, что иностранное инвестирование в оборонной сфере широко используется в Великобритании.

В комитете призвали министерство обороны обнародовать список «дружелюбных» стран, чьи инвестиции приемлемы и желательны.

За последние годы китайские фирмы приобрели девять компаний, работающих в оборонном секторе Великобритании, кроме прочего занятых в производстве электроники для истребителей-бомбардировщиков F-35.

В докладе также утверждается, что Китай практикует широкомасштабную кражу интеллектуальной собственности. (gazeta.ru)

| 2021-02-14T19:27:23+04:00 14 февраля 2021, 20:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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