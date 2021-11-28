Власти Великобритании выявили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил в эфире телеканала Sky News глава минздрава Саджид Джавид.

«Один — в Челмсфорде, другой — в Ноттингеме. Инфицированные должны находиться в самоизоляции вместе со всеми своими домочадцами. Оба пациента недавно прибыли из ЮАР», — уточнил Джавид.

По словам министра, власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы. Кроме того, с 4 часов утра воскресенья были добавлены в запретный для авиасообщения список Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия (rg.ru).