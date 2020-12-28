В Великобритании выявили более 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 30,5 тыс. За последние 24 часа умерли 316 инфицированных, передает ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 34,6 тыс. случаев заражения и 316 летальных исходах. В общей сложности в Великобритании умерли свыше 70,7 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования достигло без малого 2,29 млн. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что новый штамм может быть на 70% более заразен, однако британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности или вызывает более тяжелое течение болезни.