В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit

Министерство финансов Великобритании впервые представило в воскресенье монету достоинством в 50 пенсов, посвященную намеченному на 31 января выходу страны из ЕС. Монета будет введена в обращение в день Brexit начальным тиражом в 3 млн экземпляров.

На реверсе монеты размещен лозунг «Мир, процветание и дружба со всеми странами», а внизу указана дата «развода» с ЕС. Аверс остался неизменным — на нем изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II. В течение 2020 года будут отчеканены еще 7 млн таких монет.