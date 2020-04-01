В Великобритании начал действовать цифровой налог

Цифровой налог, нацеленный в первую очередь на американских технологических гигантов, включая Amazon, Google и Facebook, начал действовать со среды на территории Великобритании. О введении с 1 апреля нового сбора информировала Королевская налогово-таможенная служба.

«Налог на цифровые услуги составляет 2% на прибыль, полученную от британских пользователей социальных сетей, поисковых служб и торговых онлайн-платформ», — говорится в коммюнике. Поясняется, что указанным налогом будет облагаться прибыль свыше £500 млн ($615 млн) от деятельности во всем мире и на сумму свыше £25 млн фунтов ($31 млн) от деятельности на рынке Соединенного Королевства.

По оценкам газеты Financial Times, правительство рассчитывает при помощи этого налога привлекать в бюджет около £500 млн в год. В основе идеи введения сбора лежала идея о том, что налогообложение интернет-гигантов должно осуществляться исходя из того, в каких странах эти корпорации получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы.(ТАСС)