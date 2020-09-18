В Вазиани завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2020»

Благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами, Грузия стала более сильной и безопасной. Об этом, как сообщет «Голос Америки» заявила президент Саломе Зурабишвили на церемонии закрытия многонациональных учений «Достойный партнер — 2020» (Noble Partner — 2020). По словам президента, тот факт, что несмотря на пандемию в Грузии в пятый раз состоялись многонациональные манёвры, является «ярким примером постоянно растущего сотрудничества».

«Наша цель — создать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения задач национальной обороны, будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — сказала Зурабишвили и отметила, что сотрудничество с партнерами и совместные учения приближают Грузию к главной цели — членству в НАТО.

Президент Грузии отдельно поблагодарила Соединенные Штаты Америки за оказанное Грузии «особое доверие и поддержку».

«Углубление стратегического партнерства с США является одним из важнейших приоритетов Грузии… В течение лет были предприняты особые усилия по углублению сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности, и сегодня мы находимся качественно на новом уровне», — заявила президент.