В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть.