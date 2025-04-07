В Вашингтоне, округ Колумбия, планируется устроить масштабный военный парад. Акция запланирована на 14 июня. В этот день отмечается 250-летие армии США и 79-й день рождения Дональда Трампа. Как сообщают СМИ, Трамп давно хотел провести эффектный парад военных подразделений с тех пор, как увидел торжества в День взятия Бастилии во Франции.

Как пишет Washington City Paper, ссылаясь на неназванный источник в округе Колумбия, 14 июня по распоряжению главы Белого дома, шестикилометровая процессия пройдёт от Пентагона в Арлингтоне до Белого дома. Возможно участие тяжёлой военной техники.

Парад, если он состоится, будет дорогостоящим. Его смету оценили в 92 млн долларов плюс 21 миллион на обеспечение безопасности. Американцы активно комментируют эту новость, причём 99 процентов авторов постов негативно относятся к задумке проведения помпезного «именного» военного парада на фоне заметного повышения цен, обнищания миллионов граждан и просматривающегося краха экономики США.

The Hill напоминает, что во время своего первого срока в 2018 году Трамп поручил Пентагону подготовить план крупного военного парада. Однако провести мероприятие тогда не удалось.

Официальные лица Пентагона и Белого дома пока не сделали официального заявления по данному поводу. (по материалам СМИ)