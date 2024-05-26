26 мая в Тбилиси проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии.

На параде присутствуют Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также другие государственные и правительственные чиновники. В мероприятии участвуют также посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, другие сотрудники посольства, члены дипломатических миссий других стран. На параде с участием подразделений различных родов войск Сил обороны Грузии демонстрируются различные артиллерийские системы, находящиеся на вооружении армии.

На церемонии состоялась церемония приведения к присяге новобранцев.

Мероприятия ко Дню независимости проходят в 18 городах Грузии.