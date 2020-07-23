В Узбекистане за день выявили 153 новых случая заражения коронавирусом

В Узбекистане за день выявили 153 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 22 июля на 17:00 достигло 18324, сообщает Podrobno.uz.

«Из новых случаев 93 были выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 60 — в Ташкенте», — отметили в министерстве.

Сегодня в Андижанской области было вылечено 112 человек, в Наманганской области – 33 человека, всего 145 человек. Таким образом в стране выздоровели 9554 человека с коронавирусной инфекцией. При этом еще 8673 пациента продолжают лечение.

Напомним, что Узбекистан сегодня освободил от таможенных платежей ввозимые кислородные концентраторы, пульсоксиметры и ряд медпрепаратов для борьбы с «ковидом».