В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти Каримова

В Узбекистане проходят первые парламентские выборы после смерти президента Ислама Каримова в 2016 году. В воскресенье, 22 декабря по всей стране открылись 10,2 тысячи избирательных участков, еще 55 — за рубежом. Около 20,5 миллиона узбекских избирателей имеют право участвовать в голосовании на выборах в Законодательную палату парламента Олий мажлис, а также в местные советы — кенгаши.

Впервые право голосования предоставлено заключенным, отбывающим наказание за совершение нетяжких преступлений. В досрочном голосовании с 12 по 18 декабря участвовали почти 150 тысяч граждан, в том числе почти 90 тысяч проживающих за пределами страны. На парламентских выборах в 2014 году досрочно проголосовали лишь 8,3 тысячи человек.

К участию в выборах допущены пять партий и политических объединений: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия Узбекистана. 65 процентов кандидатов впервые баллотируются на парламентских выборов, значительная их часть моложе 40 лет. 41 процент претендентов на депутатские мандаты — женщины. (DW)