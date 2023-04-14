В крупнейшей за последнее десятилетие утечке предположительно секретных документов американской разведки и Пентагона подозревают 21-летнего сотрудника ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, арестованного в четверг, 13 апреля в Дайтоне. 14 апреля суд в Бостоне официально предъявил обвинение Джеку Тейшейре в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации.

По данным СМИ, он публиковал многочисленные секретные материалы в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. Оттуда файлы якобы разошлись по другим игровым чатам, а затем стали доступны широкой общественности. Мировые СМИ называют это, возможно, самой масштабной в Америке утечкой конфеденциальных данных с 2013 года, когда бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предал гласности сведения о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру.

Одновременно СМИ и специалисты указывают: достоверных доказательств того, что в Сеть сейчас попали действительно секретные файлы, пока нет. Министр обороны США Ллойд Остин 13 апреля назвал произошедшее «несанкционированным раскрытием информации». DW рассказывает о том, что известно о Джеке Т. и его роли в утечке предположительно секретных данных.

Закрытый чат в Discord, в котором, как считают власти США, впервые появились документы Пентагона и разведки, был создан в 2020 году. В группе под название Thug Shaker Central состояло около 25 человек, в основном мужчин и подростков, которых «объединяла любовь к оружию, военному делу и религии». Администратором и лидером сообщества был человек под ником OG. По данным СМИ, это и есть Джек Тейшейра.