Украина получила новые партии вооружений от своих международных партнеров, в частности, противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Об этом сообщил представитель МИД страны Олег Николенко во вторник в Facebook.

«В Украину прибыла новая партия противотанковых комплексов Javelin и NLAW», — написал он.

Кроме того, добавил он, правительство Австралии выделило $50 млн на закупку вооружения и оборудования для украинских Вооруженных сил, а также $25 млн на гуманитарную помощь, Япония выделила дополнительно $100 млн для поддержки Киева, увеличив свою общую помощь до $200 млн. Эстонская компания Bolt выделила €1 млн Украине и планирует предоставить еще €4 млн в течение двух недель, Новая Зеландия предоставит $2 млн на гуманитарную помощь, Франция отправила 33 тонны гумпомощи, а также два самолета с медицинским оборудованием.