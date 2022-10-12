Соединенные Штаты решили ускорить поставку в Украину современных систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после разрушительного ракетного обстрела России, сообщает Reuters.

Так, Соединенные Штаты одобрили отправку Украине в общей сложности восьми NASAMS, два из которых должны быть доставлены в ближайшее время, а еще шесть будут отправлены в течение более длительного периода времени.

«Мы, безусловно, заинтересованы в ускорении доставки NASAMS в Украину, как только сможем», — сказал Кирби во время брифинга для журналистов. (УНИАН)