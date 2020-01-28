В Украине завели дело из-за использования портрета Ленина в ресторане

Советская символика и изображения коммунистических лидеров использовали в одном из ресторанов в Черниговской области, по данному факту заведено уголовное дело. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Правоохранители разъяснили, что поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города Прилуки в интерьере есть коммунистическая символика.

«Правоохранители открыли уголовное производство по факту использования в интерьере одного из ресторанов Прилук советской символики и портретов коммунистических лидеров», – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что дело завели по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики», санкция которой предусматривает до пяти лет тюрьмы.

На Украине с 2015 года действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

| 2020-01-28T15:10:26+00:00 28 января 2020, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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