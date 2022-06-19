Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство.

Законопроект запрещает публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Запрет будет действовать, как сказано в документе, до освобождения всех украинских территорий и прекращения агрессии.

Речь идёт именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.

Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство России с 1991 года. При этом сообщается, что будет создан список музыкантов, публично осудивших агрессию, на их песни или музыку запрет распространяться не будет.

Также Верховная Рада приняла законопроект о запрете распространения на территории Украины печатной продукции из России, Беларуси или оккупированных территорий Украины. (svoboda.org)