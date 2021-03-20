В Украине захотели получить план действий по членству в НАТО

Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где альянс видит ее в десятилетней перспективе, заявила в субботу, 20 марта, вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, сегодня взаимодействие Киева с НАТО несравнимо с 2008-м годом.

«Сегодня страны НАТО формируют новое видение до 2030-го года. Украина должна понимать, где страны альянса видят ее в десятилетней перспективе. Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству. Напомню, это еще не членство», — приводит ее слова агентство «Укринформ».

Стефанишина выразила мнение, что план действий станет решением, благодаря которому стране удастся мобилизовать усилия для дальнейших реформ, а также интеграции в евроатлантическое сообщество.

Европейским странам важно обеспечить стабильность в регионе, а также усилить безопасность в Черноморском регионе, отметила зампред правительства Украины. По ее мнению, американский президент Джо Байден также будет способствовать такому решению.

«Сейчас готовится встреча лидеров НАТО, и мы надеемся, что украинский вопрос будет в повестке дня», — заключила Стефанишина.

11 марта Стефанишина заявила, что Киев рассчитывает на назначение украинских представителей на должности в штабе, командных структурах и ведомствах НАТО в рамках партнерства с расширенными возможностями. Она отметила, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Украина стала шестой страной, получившей статус участника программы партнерства расширенных возможностей НАТО. Это позволяет Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

В начале декабря прошлого года власти Украины заявили о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна по-прежнему намерена стать членом Североатлантического альянса (iz.ru)