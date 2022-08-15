Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края России Евгений Новиков был убит в самопровозглашенной «ДНР». Похороны пройдут в Барнауле.

Евгений Новиков отправился в «ДНР» июле «с гуманитарной миссией и пропал», сообщил «Алтапресс» 15 августа. Погибшего опознали по черепу. Его тело планируют доставить в Барнаул на этой неделе, уточняет издание.

«В волонтерском центре в Шахтерском районе «Донецкой народной республики» после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал волонтер «Наследия» Новиков Евгений Александрович, — писали родственники Новикова в донецких пабликах. — На груди — татуировка медведя».

Известно, что Евгений Новиков воевал с 1987 по 1989 годы в Афганистане, а также в Чечне.

Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд, он числился запредом палаты.