В Украине террорист захватил автобус с заложниками

21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. По информации полицейских, он удерживает около 20 человек. Были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
Мужчина, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его сведениям, в интернете есть книга «Философия преступника», автором которой указан Максим Плохой. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. (gordonua.com)