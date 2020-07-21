В Украине террорист захватил автобус с заложниками

Мужчина, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его сведениям, в интернете есть книга «Философия преступника», автором которой указан Максим Плохой. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. (gordonua.com)