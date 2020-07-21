В Украине террорист захватил автобус с заложниками

21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. По информации полицейских, он удерживает около 20 человек. Были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

Мужчина, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его сведениям, в интернете есть книга «Философия преступника», автором которой указан Максим Плохой. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. (gordonua.com)

| 2020-07-21T14:29:20+04:00 21 июля 2020, 15:18|12345 (Пока оценок нет)
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