Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство отечественных боеприпасов — в частности, 152 мм снарядов. Украинцы уже пишут на них «приветы» для российских оккупантов.

Так, фотографию одного из них показала парамедик Юлия Паевская («Тайра») на своей странице в Facebook.

«У нас здесь победа: первый серийный отечественного производства, с чем я искренне поздравляю всех», — написала Тайра, опубликовав фото нового снаряда в деревянном ящике с надписью «Скоро буду. Тайра».

Также свое послание оккупантам на боеприпасе оставил лидер группы Kozak System Иван Леньо. Он также добавил, что уже вскоре снаряды доставят на фронт, и тогда российские оккупанты очень долго будут вспоминать и его музыкальную группу, и «Укроборонпром».

«Будут разлетаться, как горячие пирожки», — добавил Леньо.

В «Укроборонпроме» отметили, что такие боеприпасы производятся по технологии НАТО на разных мощностях, в том числе и в странах-партнерах.