Министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кулеба подчеркнул, что на двухсторонних встречах в Стокгольме была продолжена работа по обсуждению того, как будет выглядеть комплексный пакет по сдерживанию России.

«В какие сроки он будет сформирован. Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим… Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания», — заявил Кулеба.