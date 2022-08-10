На ближайшем пленарном заседании Верховная рада Украины в четвертый раз продлит срок действия военного положения в стране. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

«Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения», — написал нардеп.

В последний раз депутаты в мае продлили мобилизацию до 23 августа.