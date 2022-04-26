Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что власти Молдовы и Казахстана должны насторожить заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о молдованах и казахах как о «братских» народах.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона «Єдині новини», комментируя слова одного из российских генералов о необходимости выхода к оккупированному еще в 1992 году молдовскому региону Приднестровья.

По его словам, об агрессивных намерениях свидетельствует не только такое заявление и активность российских оккупантов на юге Украины.

Данилов напомнил, что Приднестровский конфликт – самый давний на территории бывшего Советского Союза и продолжается до сих пор.

“В нем участвует Российская Федерация, она его модерирует, держит там полторы тысячи своего войска. А не далее, как два дня назад, Лавров заявил, что молдоване являются их «братьями». Более того, «братьями» являются также казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким «объятиям», которые всегда делают россияне, чтобы «брататься». Это может быть начало такого «братания» на территории Молдовы”, — предостерег он.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина одной из первых испытала на себе такое «братание» через оружие, убийства и насилие. «И оно сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан», — подчеркнул секретарь СНБО. (tsn.ua)