Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он дважды участвовал в параде Победы на Красной площади, был награждён двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу». Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, в Сирии, был награждён за участие в аннексии Россией Крыма.

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило Министерство обороны России вечером 2 марта.