Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что это официальное подтверждение ликвидации боевика в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части Сектора Газа в начале этого месяца.

По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАСа Газе Абу Тамаа.

Ранее США объявили, что Исса погиб в результате удара, хотя тогда Израиль заявил, что все еще оценивает результаты бомбардировки.