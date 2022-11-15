В Украине погиб замбийский студент, который изучал в России ядерную инженерию, а затем был осужден за торговлю наркотиками. Об этом заявил премьер-министр африканской страны Стэнли Какубо, уточнив, что его ведомство потребовало от Москвы объяснить, как 23-летний студент МИФИ Натан Ньиренда оказался на войне.

В апреле 2020 года Ньиренду признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения. Какубо встретился с семьей погибшего и пообещал сообщить подробности, как только российские власти предоставят Замбии информацию.

По словам министра, останки Ньиренды были перевезены в Ростов-на-Дону, откуда их отправят в Замбию.

Впервые информация о том, что ЧВК «Вагнера» бизнесмена Евгения Пригожина вербует заключенных, появилась в августе. Тогда в Сети было опубликовано видео, где человек, похожий на Пригожина, обещает помилование в обмен на полгода службы по контракту в Украине.

К середине октября в Украине погибли как минимум 458 заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера». Такое количество установил украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам на основе писем с соболезнованиями семьям наемников, которые отправляли представители ЧВК.

Тогда же стало известно, что вслед за ЧВК «Вагнера» вербовать заключенных из тюрем начали представители Минобороны. Об этом сообщили «Важные истории» со ссылкой на родственников заключенных в ИК-3 «Скопин» (Рязанская область) и ИК-4 «Александрийская» (Ставропольский край).

Воевать в Украину отправляют и иностранных заключенных. «Не менее 500 русскоговорящих „контрактников“ собрали по тюрьмам Туркменистана и отправили в Москву. Там им выдали паспорта РФ и провели 10-дневную военную подготовку, после чего всех отправили воевать за Россию против Украины», — утверждает туркменский оппозиционер Мурад Курбанов, проживающий во Франции. Заключенным предлагают снять судимость, заплатить $1000 и сразу выдать российский паспорт. (moscowtimes.ru)