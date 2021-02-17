В Украине обратились по поводу признания Ходжалинского геноцида

Глава ОДАУ и сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и депутат Верховной Рады, заместитель председателя депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Азербайджаном Людмила Марченко направили обращение на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по признанию геноцида азербайджанцев в Ходжалы.

«Одним из трагических моментов стала ночь с 25 на 26 февраля 1992-го года, когда армянские военные отряды атаковали азербайджанский город Ходжалы, в результате были убиты 613 мирных жителя, в том числе 63 ребенка и 106 женщины, 487 человек были искалечены; 150 человек пропали без вести, 1275 жителей, в основном пожилые люди, дети и женщины попали в плен, где против них применялись ужасные издевательства, пытки и надругательства, а город с населением более 7000 человек был разрушен» — говорится в обращении.

Авторы обращения особо подчеркивают, что, характер и масштабы преступлений против населения города Ходжалы четко подпадают под действие Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», принятой Резолюцией № 260 Генеральной ассамблеи ООН 09.12.1948 г., где закреплены правовые основания признания геноцида. Парламент Азербайджанской Республики обратился к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и другие международные организации с просьбой признать указанную трагедию, совершенную армянскими шовинистами и сепаратистами геноцидом азербайджанцев.

«На сегодняшний день законодательные органы многих стран, в том числе Организация исламского сотрудничества приняли парламентские акты о признании геноцида в Ходжалы.

Учитывая это, авторы обращения просят вынести на голосование пленарного заседания Верховной Рады Украины постановление об осуждении событий 26-го февраля 1992-го года в г. Ходжалы Азербайджанской Республики и признания этих событий геноцидом азербайджанского населения.