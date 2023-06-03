В Уджарском районе задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жены.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, около 17:30 третьего июня в полицию поступила информация об убийстве в селе Растаджа Уджарского района Кёнуль Насираддин гызы Алиевой, 1995 года рождения, а также нанесении ранений по другому адресу Руфату Алимуса оглу Ильясзаде, 1996 года рождения.

По подозрению в совершении преступного деяния был задержан супруг убитой Анар Махаббат оглу Алиев, 1988 года рождения. Инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту ведется расследование.