“Сегодня мне позвонил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана г-н Кямаледдин Гейдаров и сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева завтра из Азербайджана в Турцию для поддержки будет направлена новая группа”.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в связи с пожарами в Анталии.

Министр сказал, что для поддержки тушения пожаров в Турции из Азербайджана завтра прибудет самолет, 10 членов экипажа, 40 пожарных машин с расчетами из 150 человек.

М.Чавушоглу также отметил, что из Азербайджана отправлены две цистерны, используемые на вертолетах для тушения пожаров.