В Турцию без загранпаспортов: какой вид удостоверения личности необходим

Граждане Азербайджана и Турции смогут посещать братские страны только по удостоверению личности. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На основании протокола, подписанного с моим братом Джейхуном Байрамовым, мы очень скоро сможем путешествовать между Турцией и Азербайджаном только по нашим удостоверениям личности. Это соответствует принципу: «Одна нация, два государства», — отметил глава МИД Турции.

По мнению председателя Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана Азера Аллахверанова, это, безусловно, важный и позитивный шаг для укрепления взаимоотношений между двумя братскими странами. Специалист рассказал # о позитивных сторонах этого решения, а также вытекающих отсюда вопросах, требующих дальнейшей, более детальной проработки.

— В чем суть этого решения с точки зрения миграционного обмена между Азербайджаном и Турцией, и какие конкретные выгоды оно принесет рядовым гражданам?

— Я достаточно долгое время говорил о том, что очень важно добиться интенсификации в плоскости миграционного обмена между двумя странами, поскольку мы знаем, что в руководстве обеих стран очень заинтересованы во всесторонней интеграции. И в этом плане важно создавать такое благоприятное поле или такие благоприятные условия, при которых миграционный обмен будет развиваться в рамках тесного и плодотворного, отвечающего интересам двух стран, формата.

С социально-экономической, политической точки зрения, а также в контексте культурного обмена между двумя странами либерализация или же облегчение визового режима считается важным фактором. Сегодня создаются все условия для того, чтобы граждане двух стран беспрепятственно передвигались, имея на руках только удостоверение личности. Это, во-первых, выгодно с материальной точки зрения, поскольку приобретение общегражданского паспорта требует определенных финансовых средств и время от времени необходимо менять этот документ.

К тому же не у всех наших граждан имеются общегражданские паспорта. И вот те наши граждане, которые не имеют пока заграничных паспортов, по удостоверению личности смогут спокойно въезжать на территорию Турции, и, естественно, граждане братской страны смогут без труда приезжать в Азербайджан.

— Ожидаются ли в этой связи какие-то новые требования к удостоверениям личности?

— Здесь возникает вопрос – а какой вид удостоверения личности в этом плане необходим. Т.е., простые удостоверения личности без электронного носителя, которыми пользуются граждане Азербайджана, будут недостаточно удобны для реализации этой договоренности. Полагаю, что все-таки очень важно иметь на руках удостоверение личности нового поколения со встроенным электронным носителем – чипом, содержащим всю необходимую информацию. Сюда же можно без труда внести информацию о пересечении границ двух стран. Думаю, что над этим вопросом с технологической точки зрения необходимо будет поработать.

— И все же до строительства транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном заграничные паспорта потребуются на территории Грузии, которую нужно пересечь, чтобы въехать в Турцию или Азербайджан.

— Что касается необходимости пересечь территорию Грузии, чтобы оказаться в Турции, когда будет создано наземное сообщение между Нахчываном и Азербайджаном, естественно, этот вопрос сам собой разрешится. Поскольку тот транспортный коридор, который будет запущен между Нахчываном и Азербайджаном через территорию Армении, область Зангезур, граждане двух стран смогут использовать для наземного сообщения, имея на руках всего лишь удостоверение личности.

С другой стороны, пересекая территорию Грузии, там действительно будет стоять вопрос о загранпаспортах. Полагаю, что наши профильные структуры все-таки будут вести переговоры относительно того, чтобы можно было пересекать территорию Грузии по удостоверению личности. Этот момент будет разрабатываться. Поскольку мы высказываем мнение относительно облегчения пассажирского сообщения между двумя странами, миграционного обмена, но с другой стороны, нужно доработать эти моменты тоже.

Верю, что в скором времени рабочие группы двух или же трех стран начнут обсуждение этого вопроса. Может быть даже в рамках уже трехсторонней договоренности граждане трех стран — Азербайджана, Турции и Грузии будут спокойно передвигаться. Но пока остается ряд вопросов, над которыми стоит поработать. Так или иначе, считаю это решение серьезным шагом для интенсификации миграционного обмена между двумя странами. Это выгодно гражданам материально. Наконец, те интеграционные проекты, которые реализуются, отвечают интересам граждан двух стран.