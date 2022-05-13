Об этом говорится в комментарии главного советника Президента Турции Ибрагима Калына изданию Türkiye.

«Мы осознаём, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс», — сказал Калын.

По его словам, для того чтобы сложились условия переговоров, «все стороны, включительно с Европой и США, должны иметь конструктивную позицию».

«Осознавая это, мы также ведём интенсивный дипломатический трафик с нашими европейскими и американскими коллегами», — сказал советник Эрдогана.

Калын также указал на то, что для встречи президентов Украины и РФ необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.

«Для того чтобы главы государств России и Украины встретились с глазу на глаз, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться по пути переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость», — сказал Калын.

Как сообщал Укринформ, Турция неоднократно заявляла, что готова организовывать и принимать на своей территории как встречи на уровне переговорщиков, так и встречу на уровне президентов Украины и России.

29 марта в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.