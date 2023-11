Не ладится у Путина война с Украиной. То Киев собирались захватить за неделю, не получилось. Не захватили Харьков, Чернигов, и Сумы. Из Херсона пришлось уйти, теперь и на левом берегу Днепра ВСУ создали три плацдарма, и ликвидировать их не выходит. Более того, Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который ведут российские офицеры, бьет тревогу. «Тревожная информация пришла от ВКС. Пилот Су-34 доложил, что когда он с целью бомбометания в районе н.п. (населенный пункт — авт.) Крынки пересекал рубеж Новая Каховка — Армянск, а это 69 км от р. Днепр, то попал в зону действия РЛС (радиолокационной системы — авт.) неизвестного иностранного ЗРК (зенитного ракетного комплекса — авт.).

Пока на левом берегу Днепра Россия имеет большое преимущество в авиации и массивными налетами на украинские позиции пытается возместить большие потери в артиллерии. Теперь вольготной жизни российских летчиков приходит конец и это существенно ухудшает положение российской армии на этом участке фронта. К тому же он для нее очень опасен, так как до перешейка с Крымом от нынешних позиций ВСУ всего 70 км, а это уже зона действий украинских установок HIMARS. Весной с получением ВСУ истребителей F-16 начнется украинское наступление, и Крым очень скоро будет отрезан по суше.

Ситуация с Керченским мостом тоже зависает о чем прямо сказал руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Недавно он обещал интересные новости об этом сооружении. Об их содержании не очень сложно догадаться.

В октябре российская армия начала массированное наступление на Донбассе с целью нового захвата Лимана и Купянска, а затем развернула такое же наступление на Авдеевку. Военный смысл таких наступлений довольно условный, так как никаких стратегических последствий для ВСУ даже предположительное отступление от них не имело бы.

Да вот, ничего не вышло. Хотели наскоком захватить и доложить Путину об успехах. Тут и время выдвижения в президенты подошло, и был поставлен deadline: все закончить к 4 ноября — Дню народного единства.

Опять не получилось. Наступление на Купянск и Лиман захлебнулось, продвижение в Авдеевке очень малое и дается огромными потерями в личном составе и технике. Теперь deadline не позднее 15 декабря, так как это предельный срок выдвижения в кандидаты. Срочно нужна победа как украшение к такому политическому акту.

Военные проблемы для российского руководства дополняются политическими.

Была большая надежда, что обострение на Ближнем Востоке уменьшит западную, в первую очередь американскую, поддержку Украины. Визит в Киев министров обороны США и Германии полностью ее развеял. Берлин передал несколько противоракетных установок IRIS-T SLM, которые прекрасно показали себя, в частности, в борьбе с крылатыми ракетами и дронами. Кроме того, выделен очередной комплекс Patriot.

Как сказал президент Владимир Зеленский, Украина в ближайшей перспективе получит от партнеров военные корабли для обеспечения безопасности судов, которые проходят по созданному украинской стороной зерновому коридору в Черном море. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine (Зерно из Украины). Более того, вокруг Большой Одессы и портов на Дунае будут развернуты новые системы ПВО, чтобы купировать российские удары по портовой инфраструктуре. Морская блокада Украины провалилась. Объемы перевалки в портах стремительно растут.

В последние дни прилетел очередной нефтяной черный лебедь. Из-за санкций США ведущие греческие компании отказались перевозить российскую нефть, если ее стоимость превышает price cap — предельную цену в $60 за баррель. И отгрузка нефти из российских портов рухнула 19 ноября на 1 млн баррелей в сутки. И дальше будет только хуже. Основной поток валюты для финансирования войны грозит существенно обмелеть.

Добавим к этому 12-й пакет санкций, который примет Евросоюз 14-15 декабря, а там запрещается импорт российских алмазов, то ситуация представляется очень плохой. Побед нет, и не предвидятся, политические тучи сгущаются. Китай договаривается с США и Россию отодвигают далеко в задние международные ряды.

Получается, что к выдвижению Путина нечем подведомственный народ обрадовать. Он и так пребывает в состоянии близком к депрессивному. Матери и жены пишут видеочелобитные президенту с требованием вернуть их мужей и сыновей домой. Пока их игнорируют, но количество растет и это скоро станет очень большой проблемой. По просочившимся данным закрытых опросов известно, что только 30% граждан поддерживают так называемую СВО в Украине. Пока противники войны на улицу не выходят, но тренд для власти очень неблагоприятный.

Так, в Пензе директор одной из школ публично выступил против размещения на стенах учебных заведений памятных досок в честь военных России, ликвидированных при вторжении в Украину. Его поддержал мэр Александр Басенко. Он отметил, что в городе есть школы, у которых по 7-8 выпускников были ликвидированы при вторжении в соседнюю страну. «Мы просим не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети! У них психика еще не устоявшаяся». Он открыто сказал, что при такой демонстрации потерь в войне учителям чрезвычайно сложно прививать детям чувство любви к России, а также убеждать их идти служить в российскую армию. Разразился, что и говорить, большой скандал. Другие города могут последовать такому примеру, что ударит по скрепам.

Если с войной не получается, то стоит перейти к миру. Из высшего эшелона российской власти в последнее время постоянно раздаются голоса о согласии на переговоры и прекращение огня. Вот и недавно Путин говорил об этом в своем выступлении на саммите G20.

И этому есть аккомпанемент в западной прессе. Недавно немецкий многотиражный таблоид Bild поместил статью военного обозревателя Юлиана Репке. В ней он пишет со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ, что по представлениям США и Германии —крупнейших доноров военной помощи Украине — Киев должен подойти к переговорам в «стратегически выгодной переговорной позиции», чтобы обсуждать с Кремлем «суверенитет и территориальную целостность».

Как утверждает Bild, Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

По словам собеседника издания, министр обороны Германии Борис Писториус выступает против подобной тактики и поддерживает поставки вооружений, но «у него связаны руки». Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, утверждает издание. «Становится все более очевидным, что ведомство федерального канцлера не верит в победу Украины и вообще не хочет ее».

Интересно, что в начале ноября американская телекомпания NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США сообщила, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с правительством Украины, что могут включать в себя возможные мирные переговоры с Россией, которые положили бы конец войне.

И этот поток информационного нажима на Украину со стороны западных СМИ постоянно растет. Причем особо отличаются левые издания типа The New York Times, The Washington Post, Newsweek и др. Причем каждый раз они ссылаются на анонимные источники, в то время как официальные лица говорят совсем о другом.

Представитель правительства ФРГ в комментарии Bild заявил, что «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии <…> Речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности и, следовательно, о выживании Украины. Мы находимся в постоянном и тесном контакте с нашими международными партнерами».

Какой вывод напрашивается? Положение России все время ухудшается, перспектив выигрыша войны не просматривается. Сейчас, пока часть территории Украины оккупирована, срочно необходимо заставить Киев согласиться на переговоры. Прямо сделать это невозможно. На все предложения подобного рода из Москвы из украинской столицы ответа либо нет, либо он отрицательный. Остается что-то сделать с помощью западных союзников Украины, которые вроде бы от войны устали.

И здесь снова у Кремля облом. Официальные Вашингтон и Берлин через своих министров обороны четко указали на расширение поставок вооружений, а Евросоюз выделил очередной финансовый транш Украине.

Ситуация стала для Путина настолько безысходной, что он пошел на прямую провокацию. Как сообщил блогер А.Кушнарь на своем youtube-канале Newsader, его источник среди российских офицеров звена от майоров до полковников сообщил, что им прислали объективку о завершении войны весной будущего года на условиях перемирия по сложившейся линии фронта.

Сам блогер, занимающий проукраинскю позицию, считает подобное своего рода информационной провокацией, с другой стороны, его источник до сих пор предоставлял точные сведения. Скорее всего, мы стали свидетелями попытки забросить в Украину нарратив о скором перемирии и переговорах. И это уже от отчаянья.

Москве как воздух нужно перемирие и переговоры иначе ситуация может стать турбулентной. Только вот проблема. От Киева требуют капитуляции, а народ Украины и руководители страны на это категорически не согласны. И все готовы воевать до полной победы.