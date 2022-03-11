Российские самолеты 11 марта нанесли удары по населенному пункту Копани в Беларуси с целью втянуть вооруженные силы Беларуси в войну с Украиной. Об этом пресс-центр командования Воздушных cил Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Авторы релиза, ссылаясь на информацию Госпогранслужбы, сообщили, что российские самолеты зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумень (Ровенская область), а потом нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Брестская область, Беларусь) .

«Сейчас 9-й пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом. Это провокация! Цель – втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!» – подчеркнули в командовании.