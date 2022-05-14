Анкара не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но скандинавские страны должны прекратить поддерживать Республиканскую партию Курдистана на своих территориях, сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции. Ясно то, что они должны сделать: они должны прекратить позволять представителям РПК вести свою деятельность, покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия <…> в этих странах», — цитирует TACC заявление представителя Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции Рабочая партия Куридстана признана террористической организацией, однако Швеция и Финляндия по мнению турецких политиков являются «гостевым домом для террористических организаций».

Напомним, для вступления новых членов в состав НАТО требуется согласие всех участников. Эрдоган ранее заявил, что Анкара негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Предполагается, что обе скандинавские страны подадут заявку на вступление в оборонительный союз в начале следующей недели (aif.ru).