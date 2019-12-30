В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией

Недружественные по отношению к Турции шаги США толкают ее на сближение с Россией, заявил пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.
«Кто нас толкает сюда (к России)? Вы делаете шаги для создания террористического коридора на наших границах, не принимаете в расчет Турцию в этом регионе, вынуждаете Турцию искать альтернативу, а потом говорите: «Почему вы двигаетесь в сторону России, а не к нам?». Вы хотите, чтобы Турция не сближалась с Россией, однако санкции это только ускоряют. Турция продолжит искать альтернативу», — заявил Калын в эфире телеканал Tele7.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.(РИА Новости)
| 2019-12-30T19:08:13+00:00 30 декабря 2019, 20:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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