В Турции задержали рэпершу Асю Ализаде за пропаганду наркотиков в своих клипах.

Генеральная прокуратура уже начала расследование в отношении певицы, пишет Газета.ру со ссылкой на gazeteduvar.

По данным СМИ, сотрудники местного управления по борьбе с наркотиками проанализировали творчество Ализаде и пришли к выводу, что та поощряет употребление запрещенных препаратов в своих клипах. По результатам проверки певицу задержали в ее доме, сейчас сотрудники правоохранительных органов намереваются депортировать певицу.

После задержания Ализаде отправили в суд, но освободили из-под ареста после дачи показаний. Теперь певицу депортируют из Турции на основании того, что она стала участником преступления, будучи иностранным гражданином.

Отметим, что Ася Ализаде родилась в Азербайджане, а в возрасте семи лет переехала с семьей в Москву. Впервые о ней как о хип-хоп исполнительнице заговорили в 2018 году после ее коллаборации с Big Baby Tape.