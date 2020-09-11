В Турции за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 256 524 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 56 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 6951.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 288 126, поскольку еще у 1671 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 112 213 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 8 325 137 анализов.