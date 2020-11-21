В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5 532, это наибольший показатель с начала пандемии. Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

«Сегодня выявлено 5 532 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 440 805. Умерли 135 больных, всего умерших — 12 219. В тяжелом состоянии находится 4 121 больной. Вылечились сегодня 3 233 пациента, всего — 370 825«, — говорится в сводке турецкого минздрава.

Отметим, что ранее наибольшее число выявленных случаев коронавируса в сутки было зафиксировано 11 апреля – 5 138.