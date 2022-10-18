Закон, предусматривающий до трех лет лишения свободы за сообщения в СМИ и социальных сетях, которые будут признаны дезинформацией, вступил в силу в Турции.

Текст закона опубликован во вторник в «Официальном вестнике Турецкой Республики». Он вносит поправку в статью 29 действующего уголовного кодекса, согласно которой «любое лицо, публично распространяющее недостоверную информацию <…> с целью вызвать тревогу, страх или панику среди населения, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от года до трех лет».

Соответствующий законопроект был внесен в парламент по инициативе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

Оппозиция ранее неоднократно заявляла, что законопроект нарушает общепринятые конституционные права и свободы, является проявлением цензуры, и требовала его отзыва с рассмотрения в парламенте. В партии Эрдогана в ответ указывали, что цель принятия законопроекта состоит в «защите общества от дезинформации и ложных обвинений в адрес властей в СМИ и соцсетях».

По мнению оппозиции, власти используют административный ресурс, чтобы не допустить ее победы на всеобщих выборах, которые планируются в Турции в июне 2023 года. (mk-turkey.ru)