В Турции возросло число инфицированных и погибших от коронавируса

В течение последних суток в Турции число жертв коронавируса увеличилось на 16 человек, зафиксировано 1 704 новых случая заражения.

Как сообщает Haber Global, об этом в соцсети Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В настоящее время в стране вирусом COVID-19 инфицированы 7 402 человек.

Количество жертв коронавируса в Турции достигло 108 человек.

Сегодня тест на выявление коронавируса прошли еще 7 641 человек.

Отметим, что число вылечившихся от инфекции в Турции составило 70 человек.

| 2020-03-28T23:37:25+00:00 29 марта 2020, 02:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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