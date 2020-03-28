В Турции возросло число инфицированных и погибших от коронавируса

В течение последних суток в Турции число жертв коронавируса увеличилось на 16 человек, зафиксировано 1 704 новых случая заражения.

Как сообщает Haber Global, об этом в соцсети Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В настоящее время в стране вирусом COVID-19 инфицированы 7 402 человек.

Количество жертв коронавируса в Турции достигло 108 человек.

Сегодня тест на выявление коронавируса прошли еще 7 641 человек.

Отметим, что число вылечившихся от инфекции в Турции составило 70 человек.